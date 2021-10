Savona | dodici spettacoli teatrali all' Antico Teatro Sacco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Savona dodici

La Repubblica

..." Pubblicazioni Copyright e Privacy Uso dei Cookie Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ligure indipendente della provincia di- ...spettacoli teatrali da sabato 2 ottobre a domenica 19 dicembre. Riparte la stagione artistica ... Sabato 23 ottobre alle 21 al Sacco diMarco Baliani sarà protagonista dello spettacolo ...Elezioni amministrative a Roma di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, la guida: i candidati sindaco, la legge elettorale, gli orari ...SAVONA- Dal prossimo 2 ottobre ripartirà la stagione artistica dell’Antico Teatro di via Quarda Superiore a Savona. In programma dodici spettacoli (inizio alle ore 21) per “Un Sacco di emozioni ancora ...