Sassuolo, Carnevali rivela: «Marotta mi ha chiesto Raspadori e Scamacca, ma…»

L'ad. del Sassuolo Carnevali ha parlato dell'interesse dell'Inter per Raspadori e Scamacca Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Carnevali ha parlato della sfida contro l'Inter, ponendo l'attenzione anche sulle recenti vicende di mercato. Le sue parole. GARA – «Contro l'Inter scenderemo in campo con gioia perchè sfideremo una squadra che ha vinto lo scudetto. Sarà un grande evento con tanta gente sugli spalti». AMBIZIONI – «L'Inter resta da scudetto? È una delle candidate serie. Il campionato quest'anno mi sembra molto equilibrato». Raspadori – «Per fermarla punto su tutta la squadra, non solo su Raspadori. Lui è un attaccante dalle qualità fuori dal comune, oltre ad essere un ragazzo straordinario. Non rischierà di montarsi la testa. Mercato? ...

