Salvini spiega che la sua leadership nella Lega non è a rischio (Di venerdì 1 ottobre 2021) «A fine ottobre il percorso congressuale riprenderà, secondo quanto prevede lo Statuto», assicura il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Libero, nel pieno della bufera del caso Morisi e dopo le critiche (poi smentite) arrivate da Giancarlo Giorgetti prima e Silvio Brerlusconi poi. Ma «nessuna paura» sulla sua leadership nella Lega: «Lo escludo categoricamente». «Non commento le parole di Berlusconi, prendo atto che ha smentito», dice. Su Luca Morisi, invece, commenta: «Luca sta subendo una barbarie: quando tra un mese si scoprirà che non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la reputazione? Mi hanno attaccato per tre anni dicendo che prendevo i soldi di Putin, adesso attaccano i miei per colpire me. Ma io sono più forte. Quanto al mio amico di una vita, è vero che viviamo in un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) «A fine ottobre il percorso congressuale riprenderà, secondo quanto prevede lo Statuto», assicura il leader dellaMatteoin un’intervista a Libero, nel pieno della bufera del caso Morisi e dopo le critiche (poi smentite) arrivate da Giancarlo Giorgetti prima e Silvio Brerlusconi poi. Ma «nessuna paura» sulla sua: «Lo escludo categoricamente». «Non commento le parole di Berlusconi, prendo atto che ha smentito», dice. Su Luca Morisi, invece, commenta: «Luca sta subendo una barbarie: quando tra un mese si scoprirà che non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la reputazione? Mi hanno attaccato per tre anni dicendo che prendevo i soldi di Putin, adesso attaccano i miei per colpire me. Ma io sono più forte. Quanto al mio amico di una vita, è vero che viviamo in un ...

