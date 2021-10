Salvini non ammette i problemi dentro la Lega: 'La mia leadership a rischio? Io non ho paura' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il duro colpo congiunto che ha eliminato la 'Bestia' con l'addio di Morisi ha messo a dura prova i vertici leghisti, che adesso perlomeno potrebbero ridurre attacchi e propaganda senza senso sui ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il duro colpo congiunto che ha eliminato la 'Bestia' con l'addio di Morisi ha messo a dura prova i vertici leghisti, che adesso perlomeno potrebbero ridurre attacchi e propaganda senza senso sui ...

Advertising

borghi_claudio : Direi che ad ogni comizio la rabbia di Salvini contro il green pass sul lavoro aumenta... bene, benissimo. Non è pe… - ciropellegrino : #Salvini non ha perso occasione per rendersi vergognoso commentando il caso #MimmoLucano. Altro che Bestia. - pfmajorino : Dico la verità: a me non frega un tubo del rapporto instauratosi tra il 'ragazzo escort' e #Morisi. O dove fosse… - lorenzhaus : RT @GiacomoGaruti: @fabfazio Una settimana di gogna mediatica per Morisi e per Salvini dinanzi ad un'indagine (non condanna), ed ora solida… - Majden3 : RT @gigi52335676: @Adnkronos Invece Salvini non attacca nessuno -