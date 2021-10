Salvini e Renzi, salviamo la meglio gioventù (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’ho scritto in nostri diversi post. C’è una comunanza stretta tra i giovani leader Salvini e Renzi. Nella parabola discendente di entrambi. Salvini è stato capace di mangiarsi quel consenso elettorale oltre il 30% delle europee e ora si è ingurgitato la capacità di realizzare una remuntada degna di questo nome alle prossime politiche del 2023. L’intestardirsi in una battaglia senza senso sulle limitazioni all’utilizzo del green pass con sfumature che lasciano intendere un vedo-non vedo nei confronti della vaccinazione ha avuto come risultato un partito diviso a metà, una perdita di potere netto sul protettorato del Governo, la possibilità che sia lui il leader della Lega e soprattutto l’incapacità di attutire il colpo delle vicende personali del suo consigliere principe, Morisi. Una walkiria impetuosa di accadimenti rapidi, negativi, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’ho scritto in nostri diversi post. C’è una comunanza stretta tra i giovani leader. Nella parabola discendente di entrambi.è stato capace di mangiarsi quel consenso elettorale oltre il 30% delle europee e ora si è ingurgitato la capacità di realizzare una remuntada degna di questo nome alle prossime politiche del 2023. L’intestardirsi in una battaglia senza senso sulle limitazioni all’utilizzo del green pass con sfumature che lasciano intendere un vedo-non vedo nei confronti della vaccinazione ha avuto come risultato un partito diviso a metà, una perdita di potere netto sul protettorato del Governo, la possibilità che sia lui il leader della Lega e soprattutto l’incapacità di attutire il colpo delle vicende personali del suo consigliere principe, Morisi. Una walkiria impetuosa di accadimenti rapidi, negativi, ...

Advertising

Mov5Stelle : Chi ha attaccato il #RedditoDiCittadinanza? Salvini, Meloni e Renzi. Cosa hanno in comune loro tre? Che vivono… - fattoquotidiano : Green Pass bis, è legge: anche il Senato approva con 189 sì e 31 no. In tutto 78 non votanti: assenti ingiustificat… - NelaBombelli : RT @fdragoni: Quando sentite dire che #Meloni o #Salvini o chcchessia non sarebbero mai capaci di governare…vi sblocco un ricordo…questo è… - DeodatoRibeira : RT @fdragoni: Quando sentite dire che #Meloni o #Salvini o chcchessia non sarebbero mai capaci di governare…vi sblocco un ricordo…questo è… - MariaAversano1 : RT @AntScibilia: Chiedo alla ministra Cartabia se ci sono le condizioni perché il sig. Verdini, suocero di salvini ed amico di Berlusconi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Renzi Elezioni amministrative, partita politica ad alto rischio per i leader È lo stesso di Salvini, che, quando marciava con il vento in poppa e con un 35 per cento di ... Così c'è già chi pensa a un futuro accordo più o meno esplicito con Renzi e altre forze centriste per ...

Salvini: il voto di domenica sarà una sorpresa eccezionale ...di Salvini ma una sentenza di tribunale di primo grado della Repubblica italiana. Spero che Mimmo Lucano possa dimostrare la sua innocenza, come spero non abbiano mai problemi i genitori di Renzi o ...

Salvini e Renzi, salviamo la meglio gioventù L'HuffPost Lucano condannato, Salvini: “Reato odioso. Spero dimostri la sua innocenza” “Spero Lucano possa dimostrare la sua innocenza in appello – ha aggiunto – come spero non abbiano mai problemi il figlio di Grillo o i genitori di Renzi. A me – ha concluso Salvini – gli avversari pia ...

Salvini: il voto di domenica sarà una sorpresa eccezionale Roma, 1 ott. (askanews) - "La vita vera sconfigge la fantasia, qualcuno parla di divisioni ma sono convinto che il voto di domenica e lunedì sarà una sorpresa eccezionale. Qualcuno sbircia dal buco de ...

È lo stesso di, che, quando marciava con il vento in poppa e con un 35 per cento di ... Così c'è già chi pensa a un futuro accordo più o meno esplicito cone altre forze centriste per ......dima una sentenza di tribunale di primo grado della Repubblica italiana. Spero che Mimmo Lucano possa dimostrare la sua innocenza, come spero non abbiano mai problemi i genitori dio ...“Spero Lucano possa dimostrare la sua innocenza in appello – ha aggiunto – come spero non abbiano mai problemi il figlio di Grillo o i genitori di Renzi. A me – ha concluso Salvini – gli avversari pia ...Roma, 1 ott. (askanews) - "La vita vera sconfigge la fantasia, qualcuno parla di divisioni ma sono convinto che il voto di domenica e lunedì sarà una sorpresa eccezionale. Qualcuno sbircia dal buco de ...