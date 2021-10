Salerno, due ragazzi rumeni denunciati per furto (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Campagna hanno denunciato due ragazzi rumeni di 33 anni pregiudicati per riciclaggio in concorso. In particolare la pattuglia, nel transitare nei pressi dell’abitazione di uno dei due denunciati, notavano gli stessi intenti a smontare un autocarro Fiat Iveco 35 con autogru, privo di targhe e con targhetta del telaio asportato. Le immediate indagini permettevano di appurare che il mezzo risultava provento di furto in quanto rubato qualche giorno prima del potentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Campagna hanno denunciato duedi 33 anni pregiudicati per riciclaggio in concorso. In particolare la pattuglia, nel transitare nei pressi dell’abitazione di uno dei due, notavano gli stessi intenti a smontare un autocarro Fiat Iveco 35 con autogru, privo di targhe e con targhetta del telaio asportato. Le immediate indagini permettevano di appurare che il mezzo risultava provento diin quanto rubato qualche giorno prima del potentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

