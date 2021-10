"Sacrosanta paura, un periodo terribile". Italia nel caos, la profezia della Maglie (e il ruolo di Mario Draghi) | Video (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quale futuro per il nostro Paese? Quali le conseguenze del governo Draghi? Quale il ruolo di Mario Draghi stesso nei prossimi anni della vita pubblica? Quali le conseguenze del Green pass? Una serie di interrogativi sui quali dice la sua Maria Giovanna Maglie, ospite a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 30 settembre. E la Maglie, mai tenera con Draghi e soprattutto da sempre schierata contro il Green pass, nella sua analisi si lascia andare a una profezia un poco inquietante, sin dalla premessa: "Abbiamo di fronte un periodo terribile da un punto di vista economico. In tutto ciò c'è un dirigismo e un autoritarismo che mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quale futuro per il nostro Paese? Quali le conseguenze del governo? Quale ildistesso nei prossimi annivita pubblica? Quali le conseguenze del Green pass? Una serie di interrogativi sui quali dice la sua Maria Giovanna, ospite a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 30 settembre. E la, mai tenera cone soprattutto da sempre schierata contro il Green pass, nella sua analisi si lascia andare a unaun poco inquietante, sin dalla premessa: "Abbiamo di fronte unda un punto di vista economico. In tutto ciò c'è un dirigismo e un autoritarismo che mi ...

