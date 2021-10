Sabaudia, al via i lavori di impermeabilizzazione dei tetti delle scuole (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sabaudia – Sono partiti i lavori di impermeabilizzazione dei tetti di tutti gli istituti scolastici di Sabaudia cosi come programmato dall’Amministrazione comunale che, con delibera di Giunta, ha approvato il progetto esecutivo per oltre 400mila euro. In particolare gli interventi stanno interessando il plesso dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Cencelli” Sabaudia Centro e riguarderanno l’intero complesso, dai padiglioni della Primaria alla palestra. Successivamente la manutenzione verrà effettuata sulle strutture di Mezzomonte, Borgo Vodice e San Donato. Le opere sono finalizzate al ripristino dell’impermeabilizzazione e, ove necessario, alla ricostituzione dei calcestruzzi ammalorati dalle infiltrazioni piovane e al rifacimento delle pitture ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021)– Sono partiti idideidi tutti gli istituti scolastici dicosi come programmato dall’Amministrazione comunale che, con delibera di Giunta, ha approvato il progetto esecutivo per oltre 400mila euro. In particolare gli interventi stanno interessando il plesso dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Cencelli”Centro e riguarderanno l’intero complesso, dai padiglioni della Primaria alla palestra. Successivamente la manutenzione verrà effettuata sulle strutture di Mezzomonte, Borgo Vodice e San Donato. Le opere sono finalizzate al ripristino dell’e, ove necessario, alla ricostituzione dei calcestruzzi ammalorati dalle infiltrazioni piovane e al rifacimentopitture ...

