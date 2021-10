Sabato soleggiato, domenica peggiora: le previsioni del weekend (Di venerdì 1 ottobre 2021) Graduale peggioramento del tempo sull’Italia nel weekend del 2-3 ottobre, per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che da Sabato l’atmosfera comincerà a destabilizzarsi. Temporali interesseranno ancora la Sicilia, ma anche i rilievi meridionali delle Marche e quelli dell’Abruzzo. Sul resto delle regioni le nubi saranno più diffuse, ma con sole prevalente. domenica l’avvicinamento di una perturbazione farà peggiorare gradualmente il tempo. Nubi e piogge cominceranno a interessare buona parte del Nordovest, temporali potranno scoppiare in Liguria. Altri rovesci poi raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia, portati dal vento di Scirocco che soffierà via via più impetuoso su tutti i mari, soprattutto sull’Adriatico. Le precipitazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gradualemento del tempo sull’Italia neldel 2-3 ottobre, per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che dal’atmosfera comincerà a destabilizzarsi. Temporali interesseranno ancora la Sicilia, ma anche i rilievi meridionali delle Marche e quelli dell’Abruzzo. Sul resto delle regioni le nubi saranno più diffuse, ma con sole prevalente.l’avvicinamento di una perturbazione faràre gradualmente il tempo. Nubi e piogge cominceranno a interessare buona parte del Nordovest, temporali potranno scoppiare in Liguria. Altri rovesci poi raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia, portati dal vento di Scirocco che soffierà via via più impetuoso su tutti i mari, soprattutto sull’Adriatico. Le precipitazioni ...

