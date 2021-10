Roma | Trefiletti “Pulizia e decoro priorità | serve vera differenziata”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “Ho deciso di girare i mercati diper incontrare i cittadini, ascoltare da loro quali fossero le problematiche per poi costruire il programma”. Così Rosario, candidato sindaco didi Italia dei Valori, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “La prima esigenza, quella che più preoccupa le persone, è sicuramente lae ildella città, poi ci sono la viabilità e il lavoro – ha spiegato -. Sono un sostenitore dell’economia circolare e poichè credo che i rifiuti siano una risorsa non dobbiamo regalare centinaia di milioni ad altri. Bisogna fare unacome si deve, al massimo della possibilità e poi un investimento per impianti di riciclo, così non c’è bisogno di ...

