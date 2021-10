Roma | Salvini e Meloni insieme a Spinaceto | abbracci | sorrisi e selfie a favor di telecamere “Oggi non ci sono aerei o treni a separarci”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Vinciamo e cambiamo l’Italia!“. Ildi coppia twittato da Matteoserve a tacitare le malelingue, sempre più insistenti, che parlano di un rapporto deteriorato tra lui e Giorgia. Poco prima, alla chiusura della campagna elettorale di, i due leader della destra siati di fronte allee ai fotografi. Una riparazione necessaria, visto che – appena il giorno prima – tutti avevano notato il loro mancato incontro a Milano:si è presentata in grosso ritardo alla conferenza stampa in sostegno di Luca Bernardo, mentrese n’era già andato per salire sul treno verso la Capitale. La circostanza ha alimentato numerosi retroscena, tanto che nel pomeriggio i due...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini ora a Roma in conferenza stampa per il sostegno a Enrico Michetti sindaco - fattoquotidiano : Lega, Salvini si presenta a Roma portandosi di nuovo Durigon sul palco. E l’ex sottosegretario riparla del parco Mu… - fattoquotidiano : RIAPPARE DURIGON A Roma sul palco con Salvini. L'ex sottosegretario riparla del parco Mussolini - marzialex75 : RT @pirata_21: #Salvini e #Meloni si abbracciano a #Roma. L'inchiesta sui nazisti nel centrodestra ha riportato l'armonia. #lobbynera - rep_roma : Salvini e Meloni, l'abbraccio a Roma dopo lo sgarbo di Milano [di Lorenzo D'Albergo] [aggiornamento delle 13:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Salvini

13.18- Meloni, un abbracio aAbbraccio trae Meloni alla periferia di Ropma a sostegno del candidato di Centrodestra, Michetti. Un gesto che probabilmente mira a calmare le acque dopo i presunti dissapori di ieri a ..., 1 ottobre 2021 Le immagini dell'abbraccio tra il segretario della Lega Matteoe la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine della conferenza stampa di chiusura della ...(ANSA, 01.10.2021) Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni in favore di telecamere e fotografi prima della conferenza stampa congiunta alla periferia di Roma, a sostegno della candidatura di Enr ...Enrico Michetti chiude la campagna elettorale promettendo di «portare in periferia la digitalizzazione e le imprese, che vuol dire far arrivare il lavoro». Niente comizio in piazza per ...