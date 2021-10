Roma | Pinto | «Non è momento di parlare del rinnovo di Pellegrini»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Ildi? La voglia delle parti è la stessa. Lui è il capitano, è concentrato e dobbiamodella partita di oggi. Sul futuro poi vediamo. Non è ildidel. Siamo qui per giocare edi Conference League, sperando chefaccia bene come nelle scorse gare”. Così Thiago, gm della, a Sky Sport, a pochi minuti dalla sfida di Conference League contro lo Zorya.

- (...) Da Sarri a Tare . Il diesse della Lazio, nel prepartita, ha risposto per le rime a Tiago, che si era lamentato come Mourinho attaccando l'arbitro Guida e il Var Irrati del derby . ...'È incredibile che dopo 4 giorni lacontinui a parlare di torti arbitrali: mi riferisco a Tiago, non mi piace quello che ha detto dopo il derby. Si deve imparare ad accettare il verdetto ...La Roma vuole sfruttare la sessione invernale di calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Ma la concorrenza per alcuni obiettivi non manca. Boniek e Tiago ...Parla il gm Pinto prima della sfida con lo Zorya “La Roma non si nasconde dai risultati, quando perdiamo dobbiamo capire cosa migliorare. Purtroppo in due partite abbiamo avuto due criteri diversi di ...