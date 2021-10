Roma: «Mourinho, era importante vincere dopo il derby, ora l'Empoli» (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Il risultato è quello che mi è piaciuto di più. Giorni fa abbiamo dominato contro una squadra piccola e abbiamo perso, ora abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ora ne mancano altri cinque o sei per qualificarci. E’ un passo in avanti senza infortuni e senza affaticare i giocatori”. Così Josè Moyurinho, tecnico della Roma, a Sky Sport, al termine del match vinto in Conference League contro lo Zorya. “dopo una sconfitta è sempre importante vincere. Ovviamente dobbiamo trasferire tutto questo in serie A, ora ci sarà la sfida contro l’Empoli. Una squadra difficile. Torneremo molto tardi stasera, meglio restare a Trigoria e ppi allenarci domani mattina”, ha aggiunto. “Darboe mi è piaciuto veramente, ho voluto dare una opportunità di fare alcuni minuti anche a Diawara. Smalling è sempre a disposizione, ha ... Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Il risultato è quello che mi è piaciuto di più. Giorni fa abbiamo dominato contro una squadra piccola e abbiamo perso, ora abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ora ne mancano altri cinque o sei per qualificarci. E’ un passo in avanti senza infortuni e senza affaticare i giocatori”. Così Josè Moyurinho, tecnico della, a Sky Sport, al termine del match vinto in Conference League contro lo Zorya. “una sconfitta è sempre. Ovviamente dobbiamo trasferire tutto questo in serie A, ora ci sarà la sfida contro l’. Una squadra difficile. Torneremo molto tardi stasera, meglio restare a Trigoria e ppi allenarci domani mattina”, ha aggiunto. “Darboe mi è piaciuto veramente, ho voluto dare una opportunità di fare alcuni minuti anche a Diawara. Smalling è sempre a disposizione, ha ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #ZoryaRoma DAJE ROMA! ?? #ASRoma #UECL - Gazzetta_it : Mourinho: 'Domenica abbiamo perso con una squadra piccola. Oggi sono soddisfatto' #ZoryaRoma #ConferenceLeague - angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - infoitsport : Zorya-Roma, le pagelle. Darboe (7) è il miglior in campo per Mourinho, Carles Perez (5,5) l'unico a non brillare - enzomarangio : @marcopiccari1 @TMW_radio Sarebbe stato grave fare difesa e contropiede con la Lokomotiv a Roma.... ?? Se ti porti i… -