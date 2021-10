Roma. Lascia nel taxi la borsa con 10 mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro: autista consegna tutto ai carabinieri (Di venerdì 1 ottobre 2021) Aveva dimenticato un borsello nel taxi e le speranze di ritrovarlo erano vane. Un borsello ‘prezioso’ che conteneva oggetti in oro, documenti e ben 10.200 euro in contanti. Ma per la turista americana, una ragazza di 29 anni, la storia è a lieto fine perché l’autista del taxi, un Romano di 58 anni, ha consegnato tutto quello che aveva trovato sul sedile posteriore della sua auto ai carabinieri. Roma, dimentica il borsello con oltre 10.000 euro nel taxi Il 58enne ha immediatamente consegnato quanto rinvenuto ai carabinieri della Stazione Roma Casalotti i quali, effettuati i dovuti accertamenti, hanno riscontrato che la ragazza aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Aveva dimenticato un borsello nele le speranze di ritrovarlo erano vane. Un borsello ‘prezioso’ che conteneva oggetti in oro, documenti e ben 10.200in. Ma per la turista americana, una ragazza di 29 anni, la storia è a lieto fine perché l’del, unno di 58 anni, hatoquello che aveva trovato sul sedile posteriore della sua auto ai, dimentica il borsello con oltre 10.000nelIl 58enne ha immediatamenteto quanto rinvenuto aidella StazioneCasalotti i quali, effettuati i dovuti accertamenti, hanno riscontrato che la ragazza aveva ...

