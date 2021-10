Roma | i Friedkin versano altri 25 milioni nelle casse giallorosse

Advertising

- Laha reso note le informazioni finanziarie mensili riferite allo scorso mese di agosto 2021. L'indebitamento netto è pari a 399,2 milioni di euro . Come riporta il comunicato ufficiale condiviso ...Commenta per primo Ancora una iniziezione di liquidità. Inel mese di settembre hanno versato altri 25 milioni in conto aumento di capitale, portando i loro versamenti complessivi a circa 207 milioni. I debiti del club, al 31 agosto, ammontano ...Nuovo versamento in casa Roma. La società ha comunicato che nel mese di settembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti ...Se l'Inter piange la Roma non ride. Il club giallorosso, mese dopo mese, continua a necessitare di iniezioni di liquidità da parte dell'azionista di controllo e, soprattutto, registra un costante incr ...