Roma, furto di marmitte della auto in sosta: quattro arresti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – In due distinte operazioni, in zona Tiburtina e a Torre Angela, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone sorprese a rubare marmitte dalle auto in sosta. E’ un fenomeno tristemente noto in quanto dai catalizzatori delle marmitte è possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero. Appena il 10 agosto scorso, un tentativo di furto di un catalizzatore finì in tragedia, in via Montefalco, a Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante trovarono il cadavere di un 42enne albanese sdraiato accanto ad un’autovettura in sosta. L’uomo era rimasto schiacciato dal veicolo durante il furto del catalizzatore a causa del cedimento del crick. Il complice che era ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 ottobre 2021)– In due distinte operazioni, in zona Tiburtina e a Torre Angela, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone sorprese a rubaredallein. E’ un fenomeno tristemente noto in quanto dai catalizzatori delleè possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero. Appena il 10 agosto scorso, un tentativo didi un catalizzatore finì in tragedia, in via Montefalco, a, dove i CarabinieriCompagnia diPiazza Dante trovarono il cadavere di un 42enne albanese sdraiato accanto ad un’vettura in. L’uomo era rimasto schiacciato dal veicolo durante ildel catalizzatore a causa del cedimento del crick. Il complice che era ...

