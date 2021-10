Roma, fanno il bagno nella fontana di Trevi: multa salata e Daspo per 3 giovani turisti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Erano da poco passate le 2.30 di questa notte, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo “Ex Trevi” , in servizio di controllo nella zona, ha fermato tre turisti intenti a scattarsi alcune foto all’interno della fontana monumentale dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Per i tre giovani, provenienti dagli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni e due ragazze di rispettivamente 24 e 25 anni è scattata la sanzione di 450 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana, oltre alla misura del Daspo urbano. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021)– Erano da poco passate le 2.30 di questa notte, quando una pattuglia della Polizia Locale diCapitale del I Gruppo “Ex” , in servizio di controllozona, ha fermato treintenti a scattarsi alcune foto all’interno dellamonumentale dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Per i tre, provenienti dagli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni e due ragazze di rispettivamente 24 e 25 anni è scattata la sanzione di 450 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana, oltre alla misura delurbano. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

Ultime Notizie dalla rete : Roma fanno Roma, perché nessun futuro sindaco potrà contrastare da solo il degrado ambientale e climatico Alcuni alberi sono stati ripiantati, ma spesso si tratta di alberi piccoli, che non fanno ombra. Si ... ovvero la siccità che da mesi affligge la città: non solo sta provando le riserve idriche di Roma ...

Salvini "Morisi massacrato da settimane, diverso da caso Cucchi" ROMA " "Il caso Morisi? Lo massacrano da settimane. Non lo sento da giorni. E' vicenda meschina, ... "Io non so cosa fanno nel privato i miei collaboratori o candidati, non sbircio dal buco della ...

Roma, fanno il bagno nella fontana dei Quattro Fiumi: Daspo per tre giovani americani Corriere Roma Buche killer: a Roma condannati due dirigenti comunali Un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale: anche se la pena è sospesa, pesa come un macigno la sentenze emessa dal giudice di Roma a carico di Marco Domizi, 57 anni, e Guido Carrafa, ...

La Roma riparte dopo il derby: tutto facile in Ucraina In Europa la Roma non sbaglia un colpo. Con la vittoria con Zorya i giallorossi fanno quattro su quattro in Conference League. In Ucraina è tutto facile per Abraham e compagni: 3-0 il risultato finale ...

