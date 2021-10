Roccia da spettacolo | i villaggi e gli edifici più rupestri del mondo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roccia spettacolo

TGCOM

GÖREME, Cappadocia, Turchia - Qui si trovano dimore rupestri tra le più celebri al mondo, accanto alle quali sorgono le particolari e celebri formazioni dichiamate 'Camini delle fate'. ......sul Monte Merapi, ecco cosa è successo in Indonesia CONTINUA A LEGGERE Preoccupazione per il contatto tra la lava e l'acqua C'era particolare timore per l'incontro tra la lava, una...Forme bizzarre e curiose architetture: i villaggi più "rupestri" della terra Abbarbicati alla roccia oppure incastonati direttamente dentro di essa, sono i borghi e le case rupestri più curiosi e spet ...Immagini spettacolari quelle pubblicate dall'Istituto geologico e minerario spagnolo (il 29 settembre). Nonostante i timori di gas tossici, le autorità affermano che l'aria nell'entroterra è rimasta r ...