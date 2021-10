Rivoluzione Animalista: su malaffare canili nessuna risposta da Michetti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Il Partito Rivoluzione Animalista, tra gli strumenti politici per garantire la tutela e il benessere degli animali, individua, come uno dei fattori primari, la lotta al malaffare nell’ambito della gestione dei canili, dei meccanismi di adozione e degli altri servizi pubblici che ruotano attorno al fenomeno del randagismo.” “Per tale motivo ha chiesto in diverse occasioni al candidato sindaco Michetti, qualora fosse eletto, gli strumenti e gli spazi di manovra politici e giuridici per poter indagare, e nel caso poi intervenire fattivamente, sui vari business illegali che sovente si celano dietro ai servizi di gestione dei canili e dei gattili e da cui anche la città di Roma potrebbe ragionevolmente non essere completamente immune.” “In relazione a tale lecita richiesta politica, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Il Partito, tra gli strumenti politici per garantire la tutela e il benessere degli animali, individua, come uno dei fattori primari, la lotta alnell’ambito della gestione dei, dei meccanismi di adozione e degli altri servizi pubblici che ruotano attorno al fenomeno del randagismo.” “Per tale motivo ha chiesto in diverse occasioni al candidato sindaco, qualora fosse eletto, gli strumenti e gli spazi di manovra politici e giuridici per poter indagare, e nel caso poi intervenire fattivamente, sui vari business illegali che sovente si celano dietro ai servizi di gestione deie dei gattili e da cui anche la città di Roma potrebbe ragionevolmente non essere completamente immune.” “In relazione a tale lecita richiesta politica, ...

