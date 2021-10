Ritornano le lezioni di Dance Well all’Accademia Carrara di Bergamo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal prossimo autunno Dance Well torna negli spazi dell’Accademia Carrara: un ciclo di lezioni di esplorazione corporea e di libertà aperto a tutte le persone. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, ma per concretizzarlo è importante l’aiuto delle persone che seguono e sostengono le attività del Festival: chi volesse supportare l’attività ha la possibilità di contribuire a rendere Dance Well un progetto stabile sul territorio, attraverso una donazione. I contributi, che andranno versati in forma di erogazione liberale alla Fondazione Comunità Bergamasca entro e non oltre il 30 ottobre 2021, saranno interamente utilizzati nelle attività di Dance Well Bergamo, aperte alla comunità su fruizione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal prossimo autunnotorna negli spazi dell’Accademia: un ciclo didi esplorazione corporea e di libertà aperto a tutte le persone. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, ma per concretizzarlo è importante l’aiuto delle persone che seguono e sostengono le attività del Festival: chi volesse supportare l’attività ha la possibilità di contribuire a rendereun progetto stabile sul territorio, attraverso una donazione. I contributi, che andranno versati in forma di erogazione liberale alla Fondazione Comunità Bergamasca entro e non oltre il 30 ottobre 2021, saranno interamente utilizzati nelle attività di, aperte alla comunità su fruizione ...

