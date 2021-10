Rimini Wellness 2021 | tutte le novità del mondo fitness viste in fiera

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ci sono i bastoncini da nordic walking smart, in grado di leggere e correggere la postura registrata durante l’attività. C’è il pilates in sospensione, da fare allungandosi su una speciale amaca sfidando la gravità. E c’è persino una versione di yoga che si prende meno sul serio e punta sulla socialità e su una buona birra gelata, il Beer Yoga.

" Dopo la Motor Valley e laValley, possiamo vantare oggi nel nostro territorio anche una '... Ultimi Articoli, oltre 3500 multe estive: nel mirino monopattini per ebbrezza o ...Si concretizza aun'idea coraggiosa, quella di riconvertire un vecchio hotel sul litorale romagnolo senza più ... dispone di una areache promette all'ospite un'experience allargata. Al ...Altro primo posto per il team Bertazzo. Il preparatore marsalese Giancluca Bertazzo Gianluca porta a casa grazie al lavoro fatto con i suoi ...Non mancano poi convegni e seminari dedicati al mondo del fitness e a tutte le ultime tecniche di allenamento e cura del proprio corpo. Tante attività quindi a disposizione degli appassionati, che acc ...