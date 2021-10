Repubblica: scuola, ipotesi di annullamento della quarantena per gli alunni vaccinati (Di venerdì 1 ottobre 2021) A scuola si va verso la riduzione della quarantena per gli studenti vaccinati quando nella loro classe c’è un compagno positivo al Covid. Addirittura, scrive Repubblica, si ipotizza anche di azzerarla, in alcuni casi particolari e in presenza di tampone negativo. Ieri le Regioni e l’Istituto superiore di sanità si sono riuniti con alcuni funzionari del Ministero alla Salute per discutere l’argomento. “Alla prima riunione si è parlato anche della riduzione dei tempi. Se un alunno è positivo, si farebbe il tampone a tutta la classe e chi è negativo e vaccinato potrebbe stare a casa meno tempo di oggi, appunto 4 o 5 giorni come chiesto da D’Amato, o addirittura tornare subito a scuola. Per questi allievi quindi verrebbe tolta la quarantena. Si tratta di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Asi va verso la riduzioneper gli studentiquando nella loro classe c’è un compagno positivo al Covid. Addirittura, scrive, si ipotizza anche di azzerarla, in alcuni casi particolari e in presenza di tampone negativo. Ieri le Regioni e l’Istituto superiore di sanità si sono riuniti con alcuni funzionari del Ministero alla Salute per discutere l’argomento. “Alla prima riunione si è parlato ancheriduzione dei tempi. Se un alunno è positivo, si farebbe il tampone a tutta la classe e chi è negativo e vaccinato potrebbe stare a casa meno tempo di oggi, appunto 4 o 5 giorni come chiesto da D’Amato, o addirittura tornare subito a. Per questi allievi quindi verrebbe tolta la. Si tratta di ...

Advertising

eziomauro : Vanessa Nakate: 'Io ci spero, la Terra può salvarsi. Ma a scuola si insegni la giustizia climatica' - MuseoEgizio : “Dobbiamo concentrarci sulla formazione a partire dai più piccoli facendo della scuola un fulcro vitale per progett… - AzzolinaLucia : Spiace dirlo ma c’è un giornale, La Repubblica, che sulla scuola non ne azzecca davvero una. Se poi c’è di mezzo Az… - napolista : Repubblica: #scuola, ipotesi di annullamento della quarantena per gli alunni vaccinati Ieri le Regioni ne hanno di… - redacla : @eziomauro @repubblica Ma non dovrebbero essere a scuola ? -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica scuola Battipaglia, 13enne si lancia dalla finestra della scuola: è grave ...di suicidarsi lanciandosi dalla finestra del secondo piano della sua scuola a Battipaglia , nel Salernitano. La 13enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è Repubblica.

Lavoro, Schmit: UE a favore di un reddito minimo per giovani disagiati ... in un'intervista a La Repubblica , spiegando che "la presidente della Commissione ha lanciato l'... Di chi ha abbandonato la scuola". "Dobbiamo assistere i giovani che vengono da famiglie svantaggiate e ...

Scuola media bocciata: gli alunni apprendono meno che alla primaria, i prof sono più precari la Repubblica dome_2.0 Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

La Gara della Didascalia Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

...di suicidarsi lanciandosi dalla finestra del secondo piano della suaa Battipaglia , nel Salernitano. La 13enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è... in un'intervista a La, spiegando che "la presidente della Commissione ha lanciato l'... Di chi ha abbandonato la". "Dobbiamo assistere i giovani che vengono da famiglie svantaggiate e ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.