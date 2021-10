Renato Zero, la rivelazione clamorosa: “Non sono un cantante” – FOTO (Di venerdì 1 ottobre 2021) Renato Zero il giorno del suo compleanno fa una dichiarazione impressionante, ecco cosa ha annunciato dopo settantuno anni di vita. Il 30 settembre è un giorno speciale per Renato Zero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 1 ottobre 2021)il giorno del suo compleanno fa una dichiarazione impressionante, ecco cosa ha annunciato dopo settantuno anni di vita. Il 30 settembre è un giorno speciale per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiRadio2 : “Io non volevo sembrare, volevo essere” Ripercorriamo gli anni della vita di @renatozer0, fino ad arrivare a 71 ??… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI CANZONE sull'AMICIZIA di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Vota la tua preferita… - RaiRadio2 : RT @RobertoArduini1: Se volete riascoltare il nostro omaggio a @RenatoZero in diretta su @RaiRadio2 vi basta cliccare qui #ILunatici https:… - LinaVadal : RT @RaiRadio2: “Io non volevo sembrare, volevo essere” Ripercorriamo gli anni della vita di @renatozer0, fino ad arrivare a 71 ?? Ancora au… - djvanni1 : RT @musicalfact0ry: ?? #AccaddeOggi Il 30 settembre 1950 nasce il grande Renato Zero -