Record Gratta Vinci: punta 20€ e vince parecchi milioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Clamoroso Gratta e Vinci: arriva l’ennesima Vincita titanica in Italia. Un fortunato ha vinto un patrimonio enorme in queste ore Nuovo colpaccio enorme sul fronte Gratta e Vinci: in un 2021 estremamente fortunato sul piano del gioco, spunta l’ennesimo biglietto della fortuna vincente in queste ore. Un tagliando che cambierà del tutto e per sempre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 ottobre 2021) Clamoroso: arriva l’ennesimata titanica in Italia. Un fortunato ha vinto un patrimonio enorme in queste ore Nuovo colpaccio enorme sul fronte: in un 2021 estremamente fortunato sul piano del gioco, sl’ennesimo biglietto della fortunante in queste ore. Un tagliando che cambierà del tutto e per sempre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RoJuventina : RT @che_livello: E mentre Vanessa anche oggi segue il suo corso di ciclette in palestra e jword se le gratta sul divano, noi qui come dispe… - che_livello : E mentre Vanessa anche oggi segue il suo corso di ciclette in palestra e jword se le gratta sul divano, noi qui com… -