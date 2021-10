Rapine e furti nei parcheggi e ai distributori, 3 arresti a Bologna nell’operazione “Razzia”. I malviventi inchiodati dalle telecamere (Di venerdì 1 ottobre 2021) Rapine, furti con destrezza e violenza sulle cose, nonché indebito utilizzo carte di credito, consumati in danno di cittadini, all’interno di parcheggi di centri commerciali o aree di rifornimento carburanti della Città Metropolitana di Bologna e della provincia di Modena. Eseguite all’alba, tra le due province, tre misure cautelari. Per i tre uomini italiani di etnia sinti sono scattate le manette. Svolte contestualmente perquisizioni e tre sequestri preventivi di altrettante autovetture di grossa cilindrata utilizzate per compiere i delitti. A seguito della denuncia da parte di una donna di un furto avvenuto a Bologna il 7 dicembre 2020 in un centro commerciale del quartiere “San Vitale”, i Carabinieri di Bologna hanno intrapreso un’attività di indagine che, grazie a pedinamenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021)con destrezza e violenza sulle cose, nonché indebito utilizzo carte di credito, consumati in danno di cittadini, all’interno didi centri commerciali o aree di rifornimento carburanti della Città Metropolitana die della provincia di Modena. Eseguite all’alba, tra le due province, tre misure cautelari. Per i tre uomini italiani di etnia sinti sono scattate le manette. Svolte contestualmente perquisizioni e tre sequestri preventivi di altrettante autovetture di grossa cilindrata utilizzate per compiere i delitti. A seguito della denuncia da parte di una donna di un furto avvenuto ail 7 dicembre 2020 in un centro commerciale del quartiere “San Vitale”, i Carabinieri dihanno intrapreso un’attività di indagine che, grazie a pedinamenti e ...

