Rafael Leao, Saelemaekers e Brahim Diaz: il trio del 1999 trascina il Milan

Tuttosport esalta Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz, i ragazzi del 1999 che stanno facendo bene al Milan

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Leao Milan, Pioli si gode Saelemaekers, Diaz e Leao MILANO - I ragazzi del '99 sono cresciuti e il Milan si gode i frutti. Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sono i titolari della trequarti rossonera: delle quindici reti tra campionato e Champions, il trio ha messo lo zampino in 12 occasioni. Dati che vanno anche oltre i numeri, visto che ...

Portogallo, clamorosa la mancata chiamata di Leão 1 Rafael Leão ha impressionato in questo avvio di stagione, mostrando qualità tecniche e fisiche superiori alla media. Ma non basta per convincere il c.t Santos per convocarlo nel Portogallo. Una ...

Milan, De Grandis: “Rafael Leao ricorda un po’ Henry” | News Pianeta Milan Tuttosport - Saelemaekers-Diaz-Leao: il trio del 1999 che sta trascinando l'attacco del Milan In questo momento il trio composto da Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao è la trequarti titolare del Milan di Stefano Pioli: i tre hanno avuto un ottimo avvio di stagione, tanto ...

Tuttosport | Milan, buone notizie per Pioli: Brahim Diaz a Bergamo ci sarà Tuttosport in edicola questa mattina riporta le ultime notizie sulle condizioni di Brahim Diaz in vista della partita di Bergamo ...

