"Quei cani francesi...". Il miglior panettiere del Paese che fornisce l'Eliseo? "Chi è davvero quest'uomo", un terremoto (Di venerdì 1 ottobre 2021) Makram Akrout ha vinto il concorso per la miglior baguette di Parigi e ha conquistato l'onore di diventare il fornitore dell'Eliseo per un anno intero. Una storia dal forte impatto, quella di Makram: come racconta l'inviato del Corriere della Sera, si tratta di un tunisino arrivato circa venti anni fa in Francia senza documenti e poi diventato francese e fornaio nella panetteria Les Boulangers. Adesso che ha vinto un prestigioso concorso, subito è stato montato un caso: sabato 2 ottobre è in programma la cerimonia di premiazione, ma alcuni militanti di estrema destra hanno scoperto e diffuso dei messaggi imbarazzanti che il panettiere avrebbe pubblicato in passato su Facebook e che adesso la polizia sta cercando di verificare. “Abbiamo pianto per Charlie Hebdo e per Notre-Dame, ma da parte della Francia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Makram Akrout ha vinto il concorso per labaguette di Parigi e ha conquistato l'onore di diventare il fornitore dell'per un anno intero. Una storia dal forte impatto, quella di Makram: come racconta l'inviato del Corriere della Sera, si tratta di un tunisino arrivato circa venti anni fa in Francia senza documenti e poi diventato francese e fornaio nella panetteria Les Boulangers. Adesso che ha vinto un prestigioso concorso, subito è stato montato un caso: sabato 2 ottobre è in programma la cerimonia di premiazione, ma alcuni militanti di estrema destra hanno scoperto e diffuso dei messaggi imbarazzanti che ilavrebbe pubblicato in passato su Facebook e che adesso la polizia sta cercando di verificare. “Abbiamo pianto per Charlie Hebdo e per Notre-Dame, ma da parte della Francia, ...

Advertising

banaedr : Immigrazione, Salvini: «Sono stufo che in Italia entrino cani e porci» - brikena_cani : RT @SimiWonderland: Quei logorii e stridori esterni m'impedivano di dar troppa importanza ai logorii e stridori che mi portavo dentro io.… - PusJordan : @MarinaPunto1 Secondo me le è scappato inconsapevolemente, alla fine ci si tradisce sempre ma nessuno si aspetta nu… - _avvelenato_ : @grinz78golfer Non è facile capirci qualcosa. Non si può manco rimettere stesso nick che quei cani arrivano subito. - ILPOPOLODITALIA : @lucatelese La follia è nelle scatole craniche di quei paraculi che con la storia dell'amore universale hanno fatto… -