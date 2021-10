Puigdemont | «Vi racconto la mia sfida a Madrid e al potere della Spagna»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) «Sono abituato a queste persecuzioni, ma continuo a combattere contro uno Stato che prova e proverà ancora a fare di tutto perché io non possa parlare o viaggiare». Carlesoggi il governoin un’intervista rilasciata a La Stampa. E dice di essere pronto a tornare a Sassari per l’udienza di lunedì dopo cheha chiesto all’Italia di consegnargli l’ex presidenteCatalogna. «La, dopo aver fallito in Germania, Belgio, Svizzera e Scozia, ha provato con l’Italia. Peccato che l’Italia, oltre a essere un Paese fondatore dell’Ue, ha un sistema giudiziario non politicizzato come quello spagnolo. Da molto tempo lasta con#trollando la mia vita e i miei dati», dice. E accusa ancora: ...

Per il giudice l'arresto non è stato illegale, ma resta ancora da stabilire se dovrà essere estradato. E dunque non può al momento lasciare l'isola ...Uscito dal carcere di Bancali a Sassari, accolto da un'ovazione, Carles Puigdemont è andato ad Alghero, in albergo, e poi si è messo in contatto con i suoi legali per decidere le prossime mosse.