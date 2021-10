"Prima o poi uno lo trovo". Il 'dramma' di Greta Thunberg, la frase "rubata" da Striscia: quanta amarezza | Video (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ieri, giovedì 30 settembre, era il grande giorno di Greta Thunberg a Milano. La baby-attivista "green" è stata ricevuta anche da Mario Draghi. Già passata agli annali la frase sul "bla bla bla" del premier rivolta alla svedese. E proprio ieri, in serata, sulla Thunberg ecco piovere la tagliente ironia di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. Ecco infatti Valeria Graci vestire i panni di una grottesca Thunberg. E l'inviata di Striscia reinterpreta a modo suo il messaggio lanciato dall'attivista ai politici, ossia più fatti e meno parole. In premessa, la finta Greta spiega che "se inquinerete ma se inquinerete, un cu*** vi farò". E ancora, ricorda: "Oggi è iniziato il Pre-Cop 26, e per l'occasione sono arrivati ragazzi da 127 paesi: un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ieri, giovedì 30 settembre, era il grande giorno dia Milano. La baby-attivista "green" è stata ricevuta anche da Mario Draghi. Già passata agli annali lasul "bla bla bla" del premier rivolta alla svedese. E proprio ieri, in serata, sullaecco piovere la tagliente ironia dila Notizia, il tg satirico di Canale 5. Ecco infatti Valeria Graci vestire i panni di una grottesca. E l'inviata direinterpreta a modo suo il messaggio lanciato dall'attivista ai politici, ossia più fatti e meno parole. In premessa, la fintaspiega che "se inquinerete ma se inquinerete, un cu*** vi farò". E ancora, ricorda: "Oggi è iniziato il Pre-Cop 26, e per l'occasione sono arrivati ragazzi da 127 paesi: un ...

