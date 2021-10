Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime a Roma dal 4 al 6 ottobre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Al via la XVII edizione deldelitaliano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolono, presieduta da Catello Masullo, che si svolgerà alCaravaggio didal 4 al 62021. Quanti film concorreranno al il? Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo, il, attribuito dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al ...