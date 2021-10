Porsche Festival | per gli amanti delle sportive di Stoccarda

(Di venerdì 1 ottobre 2021)Festiva l è in programma per sabato 2 e domenica 3 ottobre. La sesta edizione (la quinta si era svolta nel 2019) verrà infatti ospitata dal nuovissimoExperience Center Franciacorta , ...

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Festival

" Ilnegli anni ha assunto una dimensione e un valore sempre crescenti, tanto da diventare l'evento più iconico del calendario diItalia e atteso da migliaia di appassionati. ...... il team gestito in pista da SVC The Motorsport Group si presenta al completo con le 911 GT3 Cup dei Centridi Roma affidate a Strignano, Randazzo e Fenici nello "show" del...Con il record di 34 iscritti e la grande novità di griglie separate con due gare per i piloti Pro e due per la Michelin Cup, nel weekend del 3 ottobre il monomarca tricolore disputa la penultima tappa ...L’annuale appuntamento con il Porsche Festival, l’evento più atteso da tutti gli appassionati italiani della casa di Zuffenhausen, andrà in scena sabato 2 e domenica 3 ottobre. Moltissime le novità di ...