Pochi mutuati per i nuovi medici di famiglia | appello del sindaco | ' Sceglieteli o rischiamo di perderli'

(Di venerdì 1 ottobre 2021) FALCONARA IlStefania Signorini è seriamente preoccupata. 'falconaresi si sonocon idi, nominati tra il primo agosto e il primo settembre per sostituire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pochi mutuati

FALCONARA Il sindaco Stefania Signorini è seriamente preoccupata. 'falconaresi si sonocon i nuovi medici di famiglia , nominati tra il primo agosto e il primo settembre per sostituire quelli andati in pensione , e a fronte di un numero insufficiente di ...... proprio nel tentativo di tamponare la situazione), moltisono costretti a peregrinare da ... una paga di 40 euro l'ora, un orario fisso eorpelli . Ho invitato un giovane medico ad ...FALCONARA Il sindaco Stefania Signorini è seriamente preoccupata. «Pochi falconaresi si sono mutuati con i nuovi medici di famiglia, nominati tra il primo agosto e il primo settembre ...Sono arrivati cinque dottori, l’allarme del sindaco: "Numero di mutuati insufficiente per ciascuno". L’Asur: "Sono a rischio dimissioni" ...