PlayStation ha acquisito Bluepoint Games e il boss di PlayStation Studios spiega il motivo dietro l'accordo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sony ha annunciato che Bluepoint Games farà ora parte dei PlayStation Studios. Bluepoint è meglio conosciuto per il suo lavoro su Shadow of the Colossus su PS4 e, più recentemente, su Demon's Souls su PS5. In una recente intervista con IGN, il boss di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha spiegato perché Sony ha deciso di acquisire lo studio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sony ha annunciato chefarà ora parte deiè meglio conosciuto per il suo lavoro su Shadow of the Colossus su PS4 e, più recentemente, su Demon's Souls su PS5. In una recente intervista con IGN, ildi, Hermen Hulst, hato perché Sony ha deciso di acquisire lo studio. Leggi altro...

Advertising

Asgard_Hydra : PlayStation Studios: Bluepoint Games è il nuovo team acquisito da Sony - - infoitscienza : PlayStation Studios: Bluepoint Games è il nuovo team acquisito da Sony - parliamodivg : Gli sviluppatori di #DemonsSoulsRemake per #PS5 e della remastered di #ShadowoftheColossus per PS4 diventeranno fir… - Wrongnu : RT @IGNitalia: Ufficiale, Bluepoint Games entra a far parte della scuderia PlayStation: Sony ha acquisito il team autore del remake di #Dem… - Multiplayerit : PlayStation Studios: Bluepoint Games è il nuovo team acquisito da Sony -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation acquisito PlayStation: Hulst si esprime sulla nuova acquisizione piuttosto recente la notizia secondo cui i PlayStation Studios avrebbero acquisito Bluepoint Games , software house perlopiù celebre per la realizzazione di remake di elevato livello qualitativo, come quello di Demon's Souls (2020). Non sono ...

PlayStation: Bluepoint Games non sarà l'ultima acquisizione, parola di Hermen Hulst Il capo di Sony Interactive Entertainment , Hermen Hulst , ha affermato che PlayStation non ha ancora terminato del tutto le acquisizioni. Dopo la notizia che PlayStation Studios ha acquisito ufficialmente Bluepoint Games, lo studio dietro il remake di Demon's Souls per PS5, IGN ha intervistato il capo di Sony Interactive Entertainment Hermen Hulst e il ...

PlayStation Studios continua a crescere: acquisito il team del remake di Demon's Souls TGCOM Sony Interactive Entertainment acquisisce Bluepoint Games Sony Interactive Entertainment acquisisce Bluepoint Games. L'operazione è stata fatta con l'obiettivo di alzare ancor di più la qualità ...

Produzione energia elettrica per l'Italia: fonti rinnovabili al primo posto La bolletta per la corrente elettrica di Settembre mostra per la prima volta i dati del portafoglio energetico italiano relativi all'anno 2020, con più di un dato sorprendente ...

piuttosto recente la notizia secondo cui iStudios avrebberoBluepoint Games , software house perlopiù celebre per la realizzazione di remake di elevato livello qualitativo, come quello di Demon's Souls (2020). Non sono ...Il capo di Sony Interactive Entertainment , Hermen Hulst , ha affermato chenon ha ancora terminato del tutto le acquisizioni. Dopo la notizia cheStudios haufficialmente Bluepoint Games, lo studio dietro il remake di Demon's Souls per PS5, IGN ha intervistato il capo di Sony Interactive Entertainment Hermen Hulst e il ...Sony Interactive Entertainment acquisisce Bluepoint Games. L'operazione è stata fatta con l'obiettivo di alzare ancor di più la qualità ...La bolletta per la corrente elettrica di Settembre mostra per la prima volta i dati del portafoglio energetico italiano relativi all'anno 2020, con più di un dato sorprendente ...