Petrolio in ribasso su indiscrezioni aumento offerta OPEC+

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – I prezzi delscambiano innella giornata odierna, anche sulla base disecondo cui i produttori(l’alleanza allargata della storica lobby dei produttori di greggio) potrebbero rafforzare l’già previsto della produzione per alleviare i timori sul lato dell’. L’si riunirà lunedì e, secondo riferito a Reuters da fonti con conoscenza della situazione, il gruppo sta valutando di aggiungere più greggio di quanto inizialmente previsto (ovvero 400.000 barili al giorno). Alle 12.30, i future sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto i 77,91 dollari al barile, in diminuzione di 0,39 dollari o dello 0,50%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di novembre scambiano in ...

Oggi i dati sull'andamento dei prezzi al consumo negli Usa, che potrebbero innescare un brusco ribasso a Wall Street - Salgono oro, petrolio e commodities - Nagel rafforza il patto in Mediobanca, Calt ...