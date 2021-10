Pesaro | chiuso il chiosco Piadamarina | convocata la commissione senza il comandante

(Di venerdì 1 ottobre 2021)laper approfondire il caso della concessione portuale. Ildella Capitaneria? 'Non ci sarà, se necessario lo inviteremo in un secondo momento', ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro chiuso

corriereadriatico.it

'Avevo già assicurato che mi sarei attivato appena possibile - riferisce il presidente della Commissione Attività Economiche Vittorio Petretti (Forza- Ungranbelpo') - ho dovuto prendere i ...Lei si era trasferita daa Roma, dopo averun precedente legame, ma lo scorso 6 agosto il rapporto con il popolare "volto" televisivo si è interrotto in modo traumatico. Nella denuncia ...Debutto casalingo amaro per l’Amatori Pesaro, sconfitta dall’Amatori Modena con un perentorio 11-3 nella seconda partita di Coppa Italia del campionato di serie B. Netta la differenza di valori in cam ...PESARO Piadamarina, convocata la commissione per approfondire il caso della concessione portuale. Il Comandante della Capitaneria? «Non ci sarà, se necessario lo inviteremo in un ...