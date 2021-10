Pensioni anticipate 2022 ultime news: spunta Quota 97 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Potrebbero essere giorni di grandi cambiamenti per coloro che sono prossimi alla pensione anticipata. Detto di Quota 100 che verrà ormai cancellata col finire di questo 2021, si sono fatte numerose ipotesi sulle strade alternative da poter percorrere per consentire ai lavoratori di guadagnare anzitempo la pensione se in possesso dei requisiti richiesti. E adesso, tra le tante ipotesi messe sul piatto della bilancia, ecco che spunta Quota 97. Non se ne era mai parlato in questi ultimi mesi e quindi questa proposta rappresenta una sorta di novità in tema di Riforma sulle Pensioni. Consentirebbe di andare in pensione anticipata nel 2022 solo con specifici requisiti: andiamo a scoprirli per capire quanto effettivamente questa ipotesi potrebbe diventare concreta anche alla luce del fatto che ormai il tempo stringe e c’è bisogno di trovare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Potrebbero essere giorni di grandi cambiamenti per coloro che sono prossimi alla pensione anticipata. Detto di Quota 100 che verrà ormai cancellata col finire di questo 2021, si sono fatte numerose ipotesi sulle strade alternative da poter percorrere per consentire ai lavoratori di guadagnare anzitempo la pensione se in possesso dei requisiti richiesti. E adesso, tra le tante ipotesi messe sul piatto della bilancia, ecco cheQuota 97. Non se ne era mai parlato in questi ultimi mesi e quindi questa proposta rappresenta una sorta di novità in tema di Riforma sulle. Consentirebbe di andare in pensione anticipata nelsolo con specifici requisiti: andiamo a scoprirli per capire quanto effettivamente questa ipotesi potrebbe diventare concreta anche alla luce del fatto che ormai il tempo stringe e c’è bisogno di trovare ...

infoitinterno : Pensioni anticipate: il contratto di espansione vale anche per gli ex statali - - RiccardoFoglia2 : La destra ultraliberista per le pensioni anticipate e contro le delocalizzazioni. Ok - TrendOnline : Si parla tanto di #pensioni anticipate per chi lavora già da oltre 20 anni, ma quale #futuro si prospetta per i… - zazoomblog : Pensioni anticipate 2021 parla Proietti: ok lavori gravosi quota 41 e via dai 62 anni - #Pensioni #anticipate… - ItaliaOggi : Conte: allarghiamo la platea dei lavori più gravosi per le pensioni anticipate -