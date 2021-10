Pelé lascia l' ospedale ma continuerà la chemioterapia

(Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI -, considerato da molti il più grande calciatore della storia, è stato dimesso dal centro medico di San Paolo dove è stato ricoverato per un mese e sarà sottoposto a un trattamento di, ha detto l'. Edson Arantes do Nascimento, 80 anni, "è stato dimesso dall'Israelita Albert Einstein giovedì mattina. Il paziente è stabile eladopo l'intervento chirurgico per rimuovere un tumore all'intestino il 4 settembre", ha detto l'in un comunicato. L'non ha fornito ulteriori dettagli sul trattamento chemioterapico. Considerato dalla Fifa il più grande calciatore del Ventesimo secolo, una distinzione che condivide con la defunta stella argentina Diego Armando Maradona, ...

ha lasciato l'ospedale. Edson Arantes do Nascimento, 80 anni, è stato dimesso giovedì mattina dalla struttura 'Albert Einstein' di San Paolo dove è stato ricoverato per un circa mese e adesso ...Un mese. Un mese di paura, di ansia. E per fortuna di notizie sempre più confortanti. Ora è fatta:è stato dimesso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato dal 31 agosto e dove il 4 settembre era stato operato per la rimozione di un tumore al colon. O Rei, 80 anni, dovrà ...