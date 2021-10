Partita di calcio senza autorizzazioni. Denuncia e sanzione (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal monitoraggio delle piattaforme dei siti web, la Digos aveva rilevato la pubblicizzazione, per il 26 agosto, di un incontro di calcio, da svolgersi in presenza di spettatori, con la precisa indicazione delle modalità di accesso allo Stadio: acquisito del biglietto e possesso della certificazione “Green Pass”. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di accertare l’assenza di autorizzazione da parte del Comune interessato e di ogni altra documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di safety, security e anti-Covid. Pertanto, la Questura aveva intimato alla nota società calcistica dilettante della provincia jonica affinché non svolgesse l’evento in forma di pubblico spettacolo, ossia in presenza di pubblico. La Digos, al contrario, ha accertato che quell’evento si è, invece, svolto ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal monitoraggio delle piattaforme dei siti web, la Digos aveva rilevato la pubblicizzazione, per il 26 agosto, di un incontro di, da svolgersi in predi spettatori, con la precisa indicazione delle modalità di accesso allo Stadio: acquisito del biglietto e possesso della certificazione “Green Pass”. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di accertare l’asdi autorizzazione da parte del Comune interessato e di ogni altra documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di safety, security e anti-Covid. Pertanto, la Questura aveva intimato alla nota società calcistica dilettante della provincia jonica affinché non svolgesse l’evento in forma di pubblico spettacolo, ossia in predi pubblico. La Digos, al contrario, ha accertato che quell’evento si è, invece, svolto ...

