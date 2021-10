Paola Egonu: "Non sono Wonder Woman. L'altro giorno ho avuto un attacco di panico in allenamento" (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Quello che so fare meglio nel volley è attaccare: il compito che do a me stessa, cioè, è risolvere tutte le situazioni. Ma non può sempre funzionare: sono l’ingranaggio di una squadra, non sono Wonder Woman. Ecco perché sono convinta che Tokyo sia stata una batosta utile per crescere”. Paola Egonu, campionessa italiana di pallavolo si racconta sulle pagine del Corriere della Sera come ha trasformato la sconfitta alle Olimpiadi in energia positiva per sé stessa e per la sua Nazionale, fino al trionfo agli Europei. Parlando della sconfitta olimpica, di cui Egonu dice di non spiegarsi ancora la ragione (“non abbiamo pensato ad altro che non fosse il torneo olimpico per due anni”), la campionessa spiega che ognuna delle giocatrici ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Quello che so fare meglio nel volley è attaccare: il compito che do a me stessa, cioè, è risolvere tutte le situazioni. Ma non può sempre funzionare:l’ingranaggio di una squadra, non. Ecco perchéconvinta che Tokyo sia stata una batosta utile per crescere”., campionessa italiana di pallavolo si racconta sulle pagine del Corriere della Sera come ha trasformato la sconfitta alle Olimpiadi in energia positiva per sé stessa e per la sua Nazionale, fino al trionfo agli Europei. Parlando della sconfitta olimpica, di cuidice di non spiegarsi ancora la ragione (“non abbiamo pensato adche non fosse il torneo olimpico per due anni”), la campionessa spiega che ognuna delle giocatrici ha ...

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - LegaVolleyFem : ?????? PAOLA #EGONU GIOCATRICE DELL'ANNO 2021! ??? Premiata ai #CEV #Volleyball Gala 2021 di #Ljubliana l'opposto della… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Paola Egonu: 'Non sono Wonder Woman. L'altro giorno ho avuto un attacco di panico in allenamento' - DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Paola Egonu: 'Non sono Wonder Woman. L'altro giorno ho avuto un attacco di panico in allenamento' - HuffPostItalia : Paola Egonu: 'Non sono Wonder Woman. L'altro giorno ho avuto un attacco di panico in allenamento' -