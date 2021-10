Osasuna-Rayo Vallecano Liga | sabato H 14 00 | formazioni | quote | pronostici Pamplona attende El Tigre Falcao

Leggi su infobetting

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Nelle prime giornate dellacapita sovente che una neopromossa parta in maniera sorprendente e frequenti le zone alte della classifica, per poi, altrettanto spesso, tornare nei ranghi ma in pochi sivano che ilpotesse avere ben 13 punti dopo 7 partite disputate. Non può bastare il momento magico delInfoBetting: Scommesse Sportive e