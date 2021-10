Oggi saresti in grado di affrontare un imprevisto? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ottobre è il mese giusto per mettere a posto un po’ di cose, per prepararsi soprattutto agli imprevisti. Abitudine a cui spesso in Italia non diamo troppo peso. Gli italiani infatti sono tradizionalmente sottoassicurati e possiedono un basso livello di alfabetizzazione finanziaria. Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato Edufin (per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria) del Ministero dell’Economia e delle Finanza. Come racconta il sito del Comitato sono tanti i momenti che “contano”, dalle scelte importanti che ci troviamo ad affrontare (i primi soldi, l’acquisto di una casa, l’arrivo di un figlio) e non sempre - e neppure tutti - siamo pronti ad affrontarli. Perché per indole diamo troppo poco peso al futuro ma anche non prendiamo molto in considerazioni gli imprevisti che possiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ottobre è il mese giusto per mettere a posto un po’ di cose, per prepararsi soprattutto agli imprevisti. Abitudine a cui spesso in Italia non diamo troppo peso. Gli italiani infatti sono tradizionalmente sottoassicurati e possiedono un basso livello di alfabetizzazione finanziaria. Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato Edufin (per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria) del Ministero dell’Economia e delle Finanza. Come racconta il sito del Comitato sono tanti i momenti che “contano”, dalle scelte importanti che ci troviamo ad(i primi soldi, l’acquisto di una casa, l’arrivo di un figlio) e non sempre - e neppure tutti - siamo pronti ad affrontarli. Perché per indole diamo troppo poco peso al futuro ma anche non prendiamo molto in considerazioni gli imprevisti che possiamo ...

Advertising

giuliog : RT @HuffPostItalia: Oggi saresti in grado di affrontare un imprevisto? - HuffPostItalia : Oggi saresti in grado di affrontare un imprevisto? - Sonostanca10 : Ciao Stefano Cucchi...oggi avresti compiuto 43 anni se in diversi nn ti avrebbero spezzato la vita pestandoti in un… - goeffrey82 : @federicolobuono @CalendaSindaco @CarloCalenda Federico quanto sarebbe stato bello sentire la tua determinazione qu… - AleStarless : @nerosalvo Oggi a Firenze mi sembrava di averti incrociato in auto (in un panda verde militare ??), poi mi son detta… -