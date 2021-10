Oggi è il World Vegetarian Day, che ne dite di rivedere il consumo di prodotti animali? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Venerdì primo ottobre si celebra il World Vegetarian Day 2021. Una ricorrenza in vigore da parecchio tempo, se si considera che la Giornata Mondiale del Vegetarianesimo è stata istituita nel 1977 dalla North American Vegetarian Society. Oggi, parlare di dieta vegetariana, ha più che mai senso. Qualche tempo fa, infatti, l’autorevole commissione di Eat Lancet ha lanciato un appello mondiale, invitando a ridurre il consumo settimanale di carne rossa e pesce, dando spazio a tavola agli alimenti vegetali (verdure, semi oleosi, cereali integrali). Gli obiettivi di una dieta del genere, non 100% vegetariana, ma spiccatamente plant-based, sono presto detti: meno patologie (vedi alla voce tumore e diabete) e meno impatto sull’ambiente, secondo un concetto unico di salute, che comprende la nostra e quella del nostro pianeta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Venerdì primo ottobre si celebra il World Vegetarian Day 2021. Una ricorrenza in vigore da parecchio tempo, se si considera che la Giornata Mondiale del Vegetarianesimo è stata istituita nel 1977 dalla North American Vegetarian Society. Oggi, parlare di dieta vegetariana, ha più che mai senso. Qualche tempo fa, infatti, l’autorevole commissione di Eat Lancet ha lanciato un appello mondiale, invitando a ridurre il consumo settimanale di carne rossa e pesce, dando spazio a tavola agli alimenti vegetali (verdure, semi oleosi, cereali integrali). Gli obiettivi di una dieta del genere, non 100% vegetariana, ma spiccatamente plant-based, sono presto detti: meno patologie (vedi alla voce tumore e diabete) e meno impatto sull’ambiente, secondo un concetto unico di salute, che comprende la nostra e quella del nostro pianeta.

