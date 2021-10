Nuovo stadio San Siro: con secondo mandato di Sala ci sarà un’accelerata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con il secondo mandato del Sindaco Giuseppe Sala, ci potrebbe essere un’accelerata per il Nuovo stadio di Inter e Milan In casa Inter e Milan tiene sempre mandato la questione relativa al Nuovo stadio. Appurato che quasi sicuramente sarà lo studio Populous a occuparsi del progetto, restano da capire le tempistiche. secondo quanto riportato da Tuttosport, tutto sarebbe nelle mani di Giuseppe Sala. Incassata la riconferma per il secondo mandato, il Sindaco di Milano dovrebbe portare un’accelerata per il Nuovo stadio di nerazzurri e rossoneri. Un passo in avanti da compiere per i due club, per non perdere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con ildel Sindaco Giuseppe, ci potrebbe essereper ildi Inter e Milan In casa Inter e Milan tiene semprela questione relativa al. Appurato che quasi sicuramentelo studio Populous a occuparsi del progetto, restano da capire le tempistiche.quanto riportato da Tuttosport, tutto sarebbe nelle mani di Giuseppe. Incassata la riconferma per il, il Sindaco di Milano dovrebbe portareper ildi nerazzurri e rossoneri. Un passo in avanti da compiere per i due club, per non perdere ...

Advertising

matteosalvinimi : Basta con i No. C’è un miliardo pronto per essere investito sul nuovo stadio di Milano, con Sala e la sua coalizion… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Vasco Rossi torna in concerto allo stadio Scoglio il 17 giugno 2022) è stato pubblicat… - CalcioNews24 : Le ultime sul nuovo #SanSiro - InterClubIndia : RT @RiccardoDanna1: #Populous è a un passo dall’assegnazione del nuovo stadio. Il piano prevede la salvaguardia del vecchio #SanSiro (la… - Maglia13euros : Inter e Milan, si sblocca l'iter per il nuovo stadio? Tuttosport: 'Possibile svolta dopo le elezioni' - TUTTO merca… -