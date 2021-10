(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Ufficio Espropri, con riferimento aidi realizzazione delsul(che collega la via Appia con la chiesa di S. Anna), rende noto che lo scorso 23 settembre sono state avviate le azioni di presa di possesso dei terreni e che le suddette azioni si concluderanno la prossima settimana. Esaurita tale fase, quindi, si procederà alperdeie all’esecuzione degli stessi, che si concluderanno nel giro di quattro/cinque mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Nuovo ponte sul torrente Epitaffio, a breve l’#Appalto per l’assegnazione dei lavori ** - AnnaAurora73 : Il respiro è il ponte che collega la vita alla coscienza, che unisce il corpo ai nostri pensieri. Ogni volta che la… - RomagnoliMega : Von der Leyen, nuovo ponte unisce Balcani occidentali a Ue - FabioFratiniRA : @ComunediRavenna Egregio @mdepascale, cosa aspettiamo per rimuovere l'arrugginia struttura passacavi sorretta da pe… - LavoroLazio_com : Verde, Campidoglio: nuovo parco a Ponte Galeria, riqualificati i giardini del Colosseo,... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo ponte

ANSA Nuova Europa

... tanto che meno di trent'anni dopo si era dovuto intervenire diper portare il massimo ... quella di Marina Bragadin, nipote del doge Da, ma non ce l'aveva fatta a tenere lesta ai 100 mila ...Le specifiche del progetto, quindi, rimangono sostanzialmente identiche: si costruirà unda 65 metri a campata unica per scavalcare la frana all'imbocco francese, in un progetto di 254 ...Il nuovo cruiser As5 del rinomato cantiere navale di Alicante ha fatto il suo debutto al Cannes Yachting Festival 2021 ...Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 1 ottobre 2021. Marca "K.O.eman" Il tecnico del Barcellona resterà.