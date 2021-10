Niente rinnovo, per Kessie il Milan valuta l’opzione estrema (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il Milan sta quindi pensando di cedere Kessie già a gennaio. I rapporti, ormai, sono quasi inesistenti. E tra Franck Kessie ed il Milan il divorzio potrebbe arrivare prima del previsto. Paolo Maldini, infatti, sta valutando l’ipotesi di cedere l’ivoriano già nella sessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora nessun accordo per ildel contratto in scadenza nel 2022. Ilsta quindi pensando di cederegià a gennaio. I rapporti, ormai, sono quasi inesistenti. E tra Francked ilil divorzio potrebbe arrivare prima del previsto. Paolo Maldini, infatti, stando l’ipotesi di cedere l’ivoriano già nella sessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Niente rinnovo Guazzini (CambiaMenti): 'Giglioli accentra poteri e Comune lasciato a se stesso' E infine, dopo il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione di San Miniato Promozione, da lei ... E, a fine settembre 2021, niente mostra che si voglia cambiare strada in vista del prossimo bilancio. Le ...

Tasse anche sulle mance Lavoro, senza Green pass niente stipendio e scatta l'assenza Il personale che comunicherà di non ... anche in funzione del futuro rinnovo del Ccnl Lavoro, Istat: boom di occupati, ma a tempo ...

Niente rinnovo per il Bonus Facciate! Cosa accadrà nel 2022? Trend-online.com BUCCHIONI, Vlahovic? Dietro c'è la Juventus Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così la vicenda Vlahovic a TMW: "Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è uscito allo scoperto, alla sua maniera franca ...

Vaccini, De Luca: «Da gennaio terza dose ai docenti» «Scuola partita in sicurezza, buona la risposta degli studenti. Ma in Campania abbiamo ancora un milione di non vaccinati». La politica: «Invito Meloni a un dibattito». E Salvini: «Pellegrino di Milan ...

