(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’influencerEnrico Rizzi ha comunicato ai suoi 350 mila followers di aver organizzato per domenica 10 ottobre alle ore 17:00 unadavanti il Comune diin solidarietà a, lache lunedì scorso si è vista uccidere la sua cagnolina a mani nude da un uomo che ha anche tentato di stuprarla. Leggi anche: Aggressione titolare Arca di: “Mi voleva violentare e uccidere. Ho pensato di morire”perL’influencerha creato un evento sulla sua pagina ufficiale di Facebook (LINK: https://www.facebook.com/events/366329835223121 ) specificando che l’intento dellaè quello di esprimere la massima vicinanza a ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno: manifestazione in onore di Rita, la volontaria animalista vittima del tentativo di stupro -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno manifestazione

Il Corriere della Città

Lasostituisce i tradizionali appuntamenti autunnali dedicati al vino sulla riva ... Aqualux Hotel Spa Suite & Terme, Bologna, DuLac,, Palace Hotel San Pietro, Sportsman e Villa ...La Giunta comunale diha infatti presentato il progetto che prevede il recupero e la ... Con il progetto l'amministrazione comunale partecipa alladi interesse per partecipare all'...La donna è stata aiutata dal un carabiniere fuori servizio il quale ha allertato i colleghi di Aprilia che sono riusciti ad arrestare l'uomo ...Durante la manifestazione transfemminista, partita in serata da piazza Nettuno su iniziativa di Non Una di Meno, Mujeres Libres, La Mala educación e Laboratorio Smaschieramenti, gli applausi alla noti ...