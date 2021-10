Nella mente degli Stati Uniti | l’Indo-Pacifico e la catena di isole

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Gli, oggi come durante la guerra fredda, e come l’Impero britannico prima di loro, si trovano in quella sterminata regione biogeografica che èper ottemperare ad un imperativo strategico: impedire alle potenze tellurocratiche dell’Eurasia di scardinare il sistemastretti costruito dalla Compagnie delle Indie Orientali di Sua Maestà durante l’epoca del InsideOver.

Advertising

gennaromigliore : Nella mente, nel cuore, nella lotta c’è e ci sarà sempre lo straordinario esempio di vita e di impegno di Giancarlo #Siani - mikrokosvmos : questo jimin è ancora ben impresso nella mia mente - VANTELEGEND : mamma mia raga pensieri stanno vagando nella mia mente e li devono rimanere cristooooo - maristellamanc2 : 'L’insegnante che è davvero saggio non ti offre di entrare nella casa della sua saggezza, ma piuttosto ti conduce a… - SeFossi_Vento : RT @kum____0: {siete mai stati in trappola… persi nel vostro stesso corpo, persi nella vostra stessa mente, persi nel tempo, desiderando di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella mente

ilGiornale.it

... accompagnati dalla canzone di Billie Eilish) capaci di entrare fin da subitomemoria ... in primis, è un titolo che viene subito in). Alternando momenti di grande fascino ad altri del tutto ...E per lui quel lampo è stato il mutamento che ha portato i neon della modernitàprovincia ... E mi ha fatto tornare inun libro che ho scoperto solo da poco, di Victor Klemperer, grande ...«Dottore, qui la attendono tutti, la riunione era fissata per le dieci e mezza, ricorda? Che facciamo?». «Dottore, tutto bene? Non riusciamo a metterci in contatto con lei in nessun modo». «Dottore, g ...Quando si parla di stile dandy la mente corre alle sublimi atmosfere europee di fine Ottocento, quando Oscar Wilde e Charles Baudelaire incrociavano le penne [...] ...