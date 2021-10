Nazionale, Mancini conferma la squadra degli Europei per la Nations League (Di venerdì 1 ottobre 2021) Torna in campo la Nazionale di Mancini Torna la Nazionale italiana di calcio, guidata da Roberto Mancini. Il tecnico, fresco di laurea Honoris causa all’Università di Urbino ha diramato le convocazioni per la Nations League. L’allenatore ha scelti di convocare, esclusi gli infortunati Belotti, Florenzi, Spinazzola e Castrovilli, tutti gli eroi di Euro 2020 più Pellegrini della Roma. La squadra azzurra, reduce dal record di imbattibilità in partite consecutive (37), affronterà il 6 ottobre nelle final four la Spagna: chi passa sfiderà domenica 10 la vincente dell’altro match tra Belgio e Francia. Il gruppo si radunerà ad Appiano Gentile presso il centro di allenamento dell’Inter e si sposterà solo alla viglia della gara a Coverciano. Fino all’inizio del match contro le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Torna in campo ladiTorna laitaliana di calcio, guidata da Roberto. Il tecnico, fresco di laurea Honoris causa all’Università di Urbino ha diramato le convocazioni per la. L’allenatore ha scelti di convocare, esclusi gli infortunati Belotti, Florenzi, Spinazzola e Castrovilli, tutti gli eroi di Euro 2020 più Pellegrini della Roma. Laazzurra, reduce dal record di imbattibilità in partite consecutive (37), affronterà il 6 ottobre nelle final four la Spagna: chi passa sfiderà domenica 10 la vincente dell’altro match tra Belgio e Francia. Il gruppo si radunerà ad Appiano Gentile presso il centro di allenamento dell’Inter e si sposterà solo alla viglia della gara a Coverciano. Fino all’inizio del match contro le ...

