Nations League 2021, verso Italia-Spagna: ecco i convocati di Mancini. Pellegrini unica “novità” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo il trionfo di Wembley , la Nazionale va a caccia di un altro trofeo. La prossima settimana l’ Italia ospiterà la fase finale della Nations League, il torneo Uefa giunto alla seconda edizione che... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo il trionfo di Wembley , la Nazionale va a caccia di un altro trofeo. La prossima settimana l’ospiterà la fase finale della, il torneo Uefa giunto alla seconda edizione che...

Torino, Belotti infortunato: nessun granata convocato nell'Italia Commenta per primo Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori convocati per le prossime partite dell'Italia, quelle della fase finale della Nations League: tra i giocatori selezionati non ce n'è nessuno del Torino . Con Andrea Belotti infortunato (nel migliore dei casi rientrerà sabato nel derby ma solamente per la panchina), nessun altro ...

Italia: La lista dei 23 convocati per la fase finale della Nations League Italia: La lista dei 23 convocati per la fase finale della Nations League. Comunicato dalla FIGC sul proprio sito ufficiale: Il Ct Roberto Mancini ha ufficializzato stasera i 23 convocati per la fase ...

