Nasce Rainbow for kids | progetto per migliorare vita dei bambini

Nasce "Rainbow for Kids", un progetto sociale che si pone come obiettivo quello di favorire e creare maggiore attenzione alla qualità di vita dei bambini cercando di renderla migliore, e stimolando i ...

L'arcobaleno nei vicoli, nasce il RainbowLab: sarà la casa del Liguria Pride fotogallery ... dai muri ai poster, dai gran pavesi alle piastrelle del bagno: dopo due anni di progetti, di lavori e di stop dovuti alla pandemia il coordinamento Liguria Rainbow ha finalmente il suo grande spazio.

Summer e Todd L'Allegra Fattoria: eventi a Roma per la Festa dei nonni 2021 Roma - Summer & Todd L'Allegra Fattoria, la nuovissima serie animata targata Rainbow e ambientata in una fattoria, è protagonista sabato 2 ottobre, dalle11 alle 13 al Mercato del Circo Massimo di Roma ...

Nasce Rainbowlab, la casa del Liguria Pride In pieno centro a Genova ecco una due giorni di laboratori dedicati alle famiglie per conoscere la nuova realtà. Appuntamento per venerdì 1 e per sabato 2 ottobre, con alcuni interessanti ospiti ...

